Leipzig - Die Leipziger Stadtreinigung hat am Neujahrstag etwas weniger Müll auf den Straßen eingesammelt als noch vor einem Jahr. „Unsere Kollegen und Kolleginnen haben bislang knapp 74 Kubikmeter Silvesterabfall im Stadtgebiet beseitigt“, sagte eine Pressesprecherin am Mittwoch in Leipzig. Die Zahl könne aber in den nächsten Tagen noch leicht steigen, da die Aufräumarbeiten in den Randgebieten noch nicht ganz abgeschlossen seien. Letztes Jahr wurden knapp 85 Kubikmeter Silvestermüll eingesammelt.

Trotz des leichten Rückgangs sei die Müllmenge noch zu groß. Die Stadtreinigung verwies darauf, dass eigentlich das Verursacherprinzip gelte: Wer Müll produziere, solle ihn einsammeln und mitnehmen. Die Reinigungskräfte waren am Neujahrstag ab Mitternacht mehr als zehn Stunden im Leipziger Stadtzentrum im Einsatz. Vor allem Überreste von Feuerwerksbatterien hätten die Reinigung erschwert, da diese zu groß für die Reinigungsmaschinen seien.