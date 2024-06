Leipzig - Die Fanzone zur Fußball-Europameisterschaft in der Leipziger Innenstadt musste am Freitagabend schon vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels Deutschland-Schottland wegen drohender Überfüllung geschlossen werden. Da die Besucherzahl laut Mitteilung der Polizei in der Nacht das Maximum erreicht hatte, wurde der weitere Zulauf gestoppt. Während der Übertragung des Spiels sei vereinzelt Pyrotechnik in dem absperrten Bereich auf dem Augustusplatz abgebrannt worden. Wie bei vielen weiteren Public Viewings im Zentrum sei es nach bisherigen Erkenntnissen störungsfrei geblieben.

Auch bei den Versammlungen vorher mit einer Teilnehmerzahl „im niedrigen dreistelligen Bereich“ seien einzelne Straftaten registriert worden wie Körperverletzung, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Insgesamt zog die Behörde „ein positives Fazit“ zum EM-Auftakt. Laut Mitteilung waren auch Beamte von der Bereitschaftspolizei, anderen Direktionen Sachsens sowie des Landeskriminalamtes im Einsatz, in der Spitze etwa 300.