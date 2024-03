Nach der Champions League in Madrid rotiert RB Leipzig auf vier Positionen. Ein Winterneuzugang gibt sein Startelf-Debüt.

Winterneuzugang Eljif Elmas steht erstmals in der Startelf von RB Leipzig. Der Nordmazedonier beginnt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Darmstadt 98. Bisher war der 24-Jährige nur zu sieben Kurzeinsätzen in der Fußball-Bundesliga gekommen. Elmas war im Januar für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel nach Leipzig gewechselt.

Neben Elmas nimmt Trainer Marco Rose im Vergleich zum Champions-League-Spiel bei Real Madrid noch drei weitere Änderungen vor. Mohamed Simakan, Kevin Kampl und Yussuf Poulsen beginnen gegen den Aufsteiger. Dafür sitzen Dani Olmo, Benjamin Sesko, Benjamin Henrichs und Amadou Haidara auf der Bank.