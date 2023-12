Leipzig - Der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2024. Er werde für sein Buch „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ ausgezeichnet, teilte die Leipziger Buchmesse am Montag mit. Das Buch stand in diesem Jahr auch auf der Nominierten-Liste für den Deutschen Sachbuchpreis. Der Leipziger Buchpreis wird am Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse am 20. März 2024 verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.