Leipzig - Nach einem Angriff auf einen AfD-Stadtrat und seinen Begleiter in einer Bar in Leipzig ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) gegen bislang unbekannte Täter. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Ermittlungsbehörden am Dienstag mit. Die beiden Männer seien in der Bar aus einer Gruppe heraus beschimpft und geschlagen worden. Laut LKA erlitten sie bei der Tat in der Nacht zum Sonntag Verletzungen. Die Behörden veröffentlichten am Dienstag eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter und baten um Zeugenhinweise.