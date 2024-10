Leipzig tritt in Heidenheim an - Rose: Müssen uns wehren

RB-Trainer Marco Rose will die Serie seines Teams auch in Heidenheim fortsetzen.

Leipzig - RB Leipzig will nach der bitteren 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Juventus Turin seine Rekordserie von saisonübergreifend 16 ungeschlagenen Bundesligaspielen ausbauen. Die Leipziger treten am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim an.

„Die Jungs wissen, was dort auf uns zukommt. Heidenheim hat sich weiterentwickelt, aber der Eckball und der Freistoß sind nach wie vor Stilmittel, auch Tore nach Flanken. Wir brauchen in Heidenheim eine richtig gute Leistung. Wir müssen dagegenhalten, uns wehren und Zweikämpfe annehmen“, sagte RB-Cheftrainer Marco Rose.

Während die Leipziger einen Tag mehr zur Regeneration hatten, gehen die Heidenheimer nach dem 2:1 bei der Europacup-Premiere in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana mit viel Schwung in die Partie. „Wir werden zwei frische Mannschaften sehen“, sagte Rose, da Heidenheim viel rotierte. Rose ließ seine Wechsel noch offen und meinte nur, er habe eine „Menge Spieler in guter Verfassung“.