Die Nationalelf absolviert einen Teil ihrer Spiele künftig in einem pinken Trikot. Leipzigs Trainer Marco Rose fühlt sich an einen Ex-Nationalspieler erinnert.

Leipzig - Das pinkfarbene EM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft löst bei RB Leipzigs Trainer Marco Rose gemischte Gefühle aus. „Wir haben ein frohes, ein buntes Land. Das wollen wir sein. Dementsprechend ist es Geschmackssache“, sagte Rose am Donnerstag. „Wir haben ja eine Heim-EM, vielleicht spielen wir da ja häufiger in den Heim-Trikots.“

Ausrüster Adidas hat am Donnerstag die beiden Trikots der DFB-Elf für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli vorgestellt. Neben dem klassisch weißen Heim-Trikot weist das Auswärts-Jersey einen pink-lilanen Farbverlauf auf. Die neuen Trikots sollen in den ersten Länderspielen des EM-Jahres am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande getragen werden. Das Auswärtstrikot soll ich für „die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen“.

Rose erinnern die neuen Farben an einen Ex-Nationalspieler. „Irgendwann hat Tim Wiese mal damit angefangen und dann gab es auch noch eine Mannschaft, die in pink gespielt hat“, sagte der 47-Jährige. Wiese bevorzugte vor mehr als 15 Jahren im Tor von Werder Bremen ein rosafarbenes Trikot. Später spielte der Hamburger SV mit Trikots in der Farbe „shock pink“.

Der HSV war bereits in der Saison 1976/77 in pinken Trikots aufgelaufen, der damalige Präsident wollte so mehr Frauen ins Stadion locken. Erfolg brachte die Jerseys jedenfalls, der HSV gewann den Europapokal der Pokalsieger.