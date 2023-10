Leipzigs Trainer Marco Rose schaut in die Kamera.

Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose überrascht in der Champions League gegen Manchester City mit Nicolas Seiwald in der Startelf. Der bisher kaum eine Rolle spielende Neuzugang aus Salzburg rückt für Spielmacher Kevin Kampl ins zentrale Mittelfeld. Der Routinier, der nach dem 2:2 gegen Bayern München über Hüftprobleme geklagt hatte, sitzt gegen den Titelverteidiger am Mittwochabend zunächst nur auf der Bank. Hinten rechts ersetzt Lukas Klostermann erwartungsgemäß den verletzten Benjamin Henrichs.

Beim englischen Meister feiert Bernardo Silva überraschend sein Comeback hinter der einzige Spitze Erling Haaland. Auch Star-Trainer Pep Guardiola überrascht mit seiner Nominierung im zentralen Mittelfeld. Neben Rodri kommt der 18 Jahre alte Rico Lewis zum Einsatz. Dafür sitzen die teuren Einkäufe Matheus Nunes und Mateo Kovacevic nur auf der Bank.