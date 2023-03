Leipzig - Die Stadt Leipzig will eine neue Unterkunft für mehrere Hundert Flüchtlinge bauen. Der Neubau solle auf einem bislang unbebauten Grundstück im Leipziger Westen errichtet werden und 2028 in Betrieb gehen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Drei Wohngebäude sollen bis zu 368 Menschen beherbergen können. Der Stadtrat muss den Planungen noch zustimmen. Wegen der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen seien derzeit alle bestehende Heime in Leipzig belegt. Kurzfristig werden Migranten in Notunterkünften untergebracht.