Leipzig - Nach seiner komplizierten Kreuzbandverletzung strebt RB Leipzigs Kapitän Peter Gulacsi eine komplette Rückkehr zur Saisonvorbereitung an. „Ich bin wieder auf dem Platz, kann leichtes Torwarttraining machen, Läufe und mit dem Ball arbeiten. Ich kann nach so langer Zeit noch nicht mit der Mannschaft trainieren“, sagte der 33-Jährige am Montag in Berlin. Er hoffe, „in den nächsten sechs, sieben Wochen komme ich dahin, dass ich die Vorbereitung mit der Mannschaft machen kann“.

In der vergangenen Woche hatte Gulacsi nach mehr als sieben Monaten Pause wieder individuell auf dem Platz trainiert. Der ungarische Nationaltorwart hatte sich Anfang Oktober gegen Celtic Glasgow das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Nach der ersten Operation musste sich Gulacsi wegen einer bakteriellen Infektion einem weiteren Eingriff im Januar unterziehen. Dadurch verpasste er das Wintertrainingslager der Leipziger in Abu Dhabi.