Halle - In Halle ist jeder siebte Erwerbstätige „atypisch“ beschäftigt - arbeitet also in Teilzeit, befristet oder bei einer Leiharbeitsfirma. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, entspricht das rund 14 Prozent der Erwerbstätigen. Dies gehe aus den ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2022 hervor. In sogenannten Normalarbeitsverhältnissen seien 79 Prozent der Erwerbstätigen beschäftigt. Dazu zählen unbefristete sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten mit mehr als 20 Wochenstunden, die direkt für den Arbeitgeber erbracht werden. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen seien bei beiden Beschäftigungsverhältnissen nur gering.