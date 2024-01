Hannover - Die Preise für gebrauchte Wohnungen und Häuser werden nach Erwartung der LBS Immobilien NordWest in diesem Jahr leicht steigen. Die Finanzierungskosten seien zuletzt wieder gesunken und die allgemeine Verunsicherung der Interessenten habe sich gelegt, schrieb das Unternehmen, das nach eigenen Angaben einer der größten Wohnimmobilienmakler in Deutschland ist. Die im Frühjahr ohnehin höhere Nachfrage trifft demnach auf ein äußerst knappes Neubauangebot. Das Unternehmen verwies darauf, dass die Baugenehmigungen in Niedersachsen zuletzt um ein Drittel zurückgingen. „Diese nicht gebauten Wohnungen werden uns in den nächsten Jahren fehlen und den Druck auf den Gebrauchtmarkt weiter erhöhen“, sagte Geschäftsführer Roland Hustert laut Mitteilung.

Die LBS Immobilien NordWest vermittelte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 10.703 Wohnimmobilien im Wert von drei Milliarden Euro in den vier Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen.