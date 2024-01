Magdeburg - Schneefälle und später am Tag Sonnenschein bestimmen das Wetter am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. Am Morgen schneit es in der Südhälfte des Landes noch leicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Bis Mittag zieht sich der Schnee aber in Richtung Südosten zurück. Danach lockert es auf und die Sonne scheint. Die Höchstwerte liegen zwischen null und zwei, im Harz zwischen minus zwei und null Grad.

Nachts bleibt es trocken und kalt bei minus drei bis minus sechs Grad. Am Freitag bleiben Schnee- oder Regenfälle nach DWD-Prognosen größtenteils aus. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad.

In der Nacht zu Samstag fallen lokal Schneeschauer bei minus zwei bis minus sechs Grad. Am Samstag zeigt sich zwischendurch die Sonne, nur in der Altmark schneit es zeitweise. Die Temperaturen erreichen null bis zwei Grad, im Harz minus vier bis null Grad.