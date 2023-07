Spelle - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch im Landkreis Emsland liegt das Obduktionsergebnis vor. Es habe sich bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte, sagte Alexander Retemeyer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Dienstag. Details sollten allerdings zunächst nicht mitgeteilt werden. Bei dem Opfer handelt es sich früheren Angaben zufolge wohl um einen 35-Jährigen, der kein Deutscher ist - die Nationalität des Mannes gaben die Behörden nicht bekannt. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche am frühen Sonntagnachmittag in Spelle nahe einer Bürgerbegegnungsstätte gefunden.