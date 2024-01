Leichenfund in Berlin-Köpenick: Verdächtiger in Haft

Berlin - Nach dem Fund eines toten Mannes in Berlin-Köpenick ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 34-Jährige steht im Verdacht, den 43-Jährigen am 5. Januar getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Demnach hat der Festgenommene die Tat zwischenzeitlich gestanden. Ein Richter erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen Totschlags. Die Ermittlungen, auch zum Tatmotiv, dauern an.

Der ukrainische Staatsbürger war am Morgen des 6. Januar leblos und mit einer Kopfverletzung aus dem Fluss Wuhle geborgen worden. Ein Passant hatte ihn am Ufer gegenüber der Argenauer Straße entdeckt. In der Nähe fanden die Beamten außerdem eine Blutlache auf einem Gehweg. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.