Leiche von verschwundenem Taxifahrer im Rhein entdeckt

Freiburg - Knapp acht Jahre nach dem Verschwinden eines Taxifahrers aus Bad Säckingen in Baden-Württemberg ist dessen Leiche durch einen Zufall im Rhein entdeckt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Freiburg und Waldshut-Tiengen mitteilten, wurde sie in dessen versunkenem Taxi gefunden. Das Fahrzeug war zuvor zufällig von der Feuerwehr bei einem Testlauf für ein Sonargerät geortet worden. Das Taxi war demnach bereits vor gut einem Monat aus dem Rhein bei Bad Säckingen geborgen worden, inzwischen wurde der Tote zweifelsfrei identifiziert.

Es handelt sich um einen seit Mitte Mai 2013 vermissten Taxifahrer aus dem Ort. Der damals etwa 50-Jährige war mitsamt seinem Taxi verschwunden, ohne dass es den Ermittlern zufolge irgendwelche Erklärungen oder Hinweise gab. Eine Ortung seines letzten Aufenthaltsorts war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft damals auch unmöglich, weil der Vermisste kein Mobiltelefon bei sich hatte und sein Taxi nicht über ein entsprechendes Gerät verfügte. Die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens dauern noch an. Bisher gibt es demnach aber keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unglücksfall. (AFP)