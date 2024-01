Leiche in Park in Erfurt gefunden

Erfurt - In einem Erfurter Park ist eine tote Frau entdeckt worden. Die Leiche sei im Böschungsbereich der Gera im sogenannten Klein Venedig gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Hinweise auf Fremdeinwirken oder eine Straftat gibt es nach erster Einschätzung nicht. Ermittlungen zur Todesursache laufen. Entdeckt wurde die Tote am Freitagmorgen. Zuerst berichtete die „Thüringer Allgemeine“ online über den Leichenfund.