Leiche in Halle gefunden: Kripo ermittelt in alle Richtungen

Ein Polizeifahrzeug fährt im Rahmen eines Fototermins mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Halle - Im Stadtzentrum von Halle ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Es handelt sich um einen männlichen Toten, wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Beamten seien gegen 8.40 Uhr alarmiert worden. Der leblose Körper am Robert-Franz-Ring wurde einem Polizeisprecher zufolge mit Hilfe der Feuerwehr geborgen. Den Angaben zufolge ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Weitere Angaben zu dem Fall machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.