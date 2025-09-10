Eine Leiche treibt im Wasser des Mittellandkanals in Bad Essen, Passanten entdecken die tote Frau. Bisher sind Identität und Todesumstände unklar. Eines macht den Einsatzkräften das Leben schwer.

Nach dem Fund einer Leiche im Mittellandkanal in Bad Essen ordnet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

Bad Essen - Nach dem Fund einer Leiche im Mittellandkanal im Landkreis Osnabrück hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Die Identität der toten Frau und die genauen Todesumstände seien unklar, die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit.

Passanten hatten die leblose Frau am Dienstagabend in Bad Essen im Wasser treiben sehen. Kräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bargen die Leiche. Die Polizei nahm eine umfangreiche Spurensicherung vor, außerdem gab es erste Befragungen.

Dabei waren viele Schaulustige, die den Angaben zufolge „teilweise sehr penetrant auftraten“. Einsatzkräfte schickten sie weg.