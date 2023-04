Döbeln - Auf einer Lok am Bahnhof Döbeln ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Die Identität sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Chemnitz am Abend. „Wir wissen auch noch nicht, was geschehen ist.“ Die Diesellokomotive habe auf einem Nebengleis gestanden, der Bahnverkehr in Sachsen sei nicht beeinträchtigt worden. Es werde nun ermittelt. Der Leichenfund sei der Polizei am Nachmittag bekannt geworden. „Die Maßnahmen dauern an“, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen.