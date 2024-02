Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter mit „Sp“ am Anfang an eine Tafel.

Magdeburg - Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt will mit Zulagen verstärkt Anreize schaffen, um Lehrer an anderen Schulen einzusetzen. Abordnungen von Lehrkräften seien üblich, um die Funktionsfähigkeit an anderen Schulen aufrechtzuerhalten, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Insbesondere an den Sekundarschulen gebe es immer noch Defizite. „Daher visieren wir an, Abordnungen im größeren Umfang möglich zu machen“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Alle Gymnasiallehrer würden daher zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres darüber informiert. Bisher seien 23 Lehrkräfte auf freiwilliger Basis an andere Schulen abgeordnet worden.