Erfurt - Der Thüringer Lehrerverband blickt positiv auf die ersten 100 Tage der Bildungspolitik der Brombeer-Landesregierung - wünscht sich aber eine zügigere Umsetzung von Reformen. Das Bildungsministerium und die Staatskanzlei würden viele Probleme an den Schulen tatsächlich verstehen, sagte der Landesvorsitzende des Thüringer Lehrerverbands (tlv), Tim Reukauf, in Erfurt. Viele Projekte, die die neue Landesregierung plane, seien „sehr vielversprechend“.

Verbandsmitglieder wünschen mehr Tempo

Viele Mitglieder des tlv hoffen Reukauf zufolge aber auf schnellere Umsetzung der Reformprojekte. Er könne die Ungeduld vieler Lehrer verstehen, sagte Bildungsminister Christian Tischner. Er habe aber in den vergangenen Monaten in seinem neuen Amt etwa gelernt, dass Änderungen entsprechend lange dauern, wenn Beamtenrecht betroffen sei.

Der tlv hatte im Dezember eine Art Hausaufgabenheft an den CDU-Politiker Tischner übergeben. Darin spricht sich der Verband etwa dafür aus, verbeamtete Lehrer nicht mehr alle drei Jahre, sondern nur noch etwa im Vorfeld einer möglichen Beförderung zu bewerten. Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es bereits einen Entwurf, um von einer Regel- zu einer Anlassbeurteilung überzugehen.

Kritik von Gewerkschaft

Der Landesverband der Bildungsgewerkschaft GEW hatte die bisherige Brombeer-Bildungspolitik dagegen kritisiert. Das, was die Regierung in ihrem 100-Tage-Programm zur Bildungspolitik geschrieben habe, sei vor allem „ein ambitionierter Nachwahlkampf“ gewesen, so die Vorsitzende Kathrin Vitzthum. Einige der Punkte würden im Alltag der Schulen kaum Auswirkungen haben.