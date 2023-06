Erfurt - Die Abgeordneten des Thüringer Landtags wählen am Freitag (Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr) eine neue Vize-Landtagspräsidentin. Die SPD-Fraktion hat ihre bisherige parlamentarische Geschäftsführerin Diana Lehmann dafür nominiert. Hintergrund ist ein geplanter Postentausch in der SPD-Fraktion: Mit Lehmanns Wechsel in den Landtagsvorstand soll die bisherige Vize-Präsidentin Dorothea Marx neue parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion werden.

Neben Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) sind Vertreter der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und der parlamentarischen Gruppe der FDP im Landtagsvorstand. Die AfD-Fraktion stellt derzeit keinen Vize-Landtagspräsidenten - ihre Kandidaten waren zuletzt stets bei den Wahlen gescheitert.