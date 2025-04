Am Donnerstagabend brennen zwei Lagerhallen in Bernburg. Die Feuerwehr war dort bereits wenige Stunden zuvor im Einsatz gewesen.

Leerstehende Lagerhallen in Bernburg in Brand

Bernburg - Zwei leerstehende Lagerhallen haben in Bernburg (Salzlandkreis) gebrannt. Aus zunächst unbekannten Gründen brach in einer der Lagerhallen am Donnerstagabend ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Salzlandkreis mitteilte. Die Flammen hätten dann auf die weitere Halle übergegriffen. Zu keinem Zeitpunkt seien Menschenleben in Gefahr gewesen, so der Sprecher. Die Schadenshöhe war laut Polizei zunächst unbekannt.

Die Feuerwehr war etwa fünf Stunden im Löscheinsatz. Bereits am späten Nachmittag wurden die Einsatzkräfte wegen eines anderen Brandes auf das Gelände gerufen.