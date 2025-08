Bei einem 83-Jährigen in Schmölln geht ein sogenannter Schockanruf ein. Er soll seinen Sohn für eine hohe Kaution freikaufen. Ein glücklicher Zufall kommt ihm zu Hilfe.

Ein Betrüger gibt am Telefon vor, ein Beamter der Verkehrspolizei zu sein und verlangt vom 83-Jährigen 30.000 Euro. (Symbolbild)

Schmölln - Ein glücklicher Zufall hat einen Senior aus Schmölln (Landkreis Altenburger Land) vor einem Schaden bewahrt. Wie die Polizei Gera mitteilte, hatte der 83-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Demnach habe sein Sohn angeblich einen schweren Unfall verursacht und werde gegen eine Kaution von 30.000 Euro freigelassen.

Nach Angaben der Polizei machte sich der 83-Jährige am Dienstag mit dem geforderten Bargeld auf den Weg nach Gera zur Übergabe. Einen genauen Treffpunkt gab es nicht - der Betrüger hielt den Mann am Mobiltelefon im Gespräch. Allerdings versagte der Handyakku. Daher fuhr der Mann umgehend zur Kriminalpolizei Gera, um die vermeintliche Kaution dort abzugeben. So sei der Betrugsversuch rechtzeitig aufgefallen und kein Vermögensschaden entstanden, hieß es.

Die Polizei berichtet von weiteren Betrugsversuchen in Schmölln, Gera und im Landkreis Greiz. Diese seien den Angerufenen selbst aufgefallen und bei der Polizei gemeldet worden.