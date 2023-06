Magdeburg - In Magdeburg hat die Polizei einen Mann an einem Tag gleich zweimal beim Diebstahl erwischt. Am Samstagmittag wurde der 35-Jährige beobachtet, wie er Lebensmittel in einem Markt stahl - er wurde festgehalten, bis die Polizei eintraf. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann entlassen, aber wenige Stunden später erneut beim Diebstahl von Lebensmitteln aufgegriffen, die Polizei am Sonntag mitteilte.