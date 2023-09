Kahla - Wegen aus dem Fenster geworfener Lebensmittel hat ein Mann in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) Ärger mit der Polizei bekommen. Der 37-Jährige habe ohne erkennbaren Grund Obst, Gemüse und rohe Eier auf ein geparktes Auto geworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Alarmierte Polizeikräfte beruhigten den augenscheinlich berauschten Mann und hielten ihn von weiteren Würfen ab. Auch ein Arzt sei hinzugezogen worden. Das Auto wurde bei dem Vorfall am Donnerstag leicht beschädigt.