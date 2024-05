Lebensgefährliche Verletzung nach Messerangriff in Löningen

Löningen - Wegen der lebensgefährlichen Verletzung eines 26-Jährigen mit einem Messer im niedersächsischen Löningen sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Die Polizei im Landkreis Cloppenburg nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit.

Ihr zufolge war es am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in Löningen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Nachdem sich die Gruppen zunächst getrennt hatten, trafen sie kurze Zeit später auf der Straße wieder aufeinander. Bei einer Auseinandersetzung habe ein 23 Jahre alter Mann aus Hamburg den 26 Jahre alten Mann aus dem emsländischen Sögel mit dem Messer lebensgefährlich verletzt.

Der 23-Jährige wurde von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Ein Haftrichter habe noch am Abend einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen, hieß es. Angaben zu den Hintergründen der Tat, zu der Frage, in welchem Verhältnis die Personen zueinander stehen und zum genauen Tathergang machte die Polizei zunächst nicht.