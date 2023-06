Potsdam - Ein 14-Jähriger hat sich in Potsdam-Babelsberg an eine fahrende Straßenbahn gehängt und sich laut Polizei in Lebensgefahr begeben. Begleiter des Jugendlichen hätten die Aktion mit dem Handy filmen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 14-Jährige habe sich am Mittwochabend einen lebensgefährlichen Ort für eine Mutprobe ausgesucht, hieß es. Der Fahrer der Straßenbahn der Linie 99 bemerkte die Aktion und stoppte das Fahrzeug. Verletzte gab es laut Polizeiangaben nicht. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Die Polizei und die Verkehrsbetriebe warnten gerade auch nach dem tödlichen Unfall am Wochenende in Berlin vor der Gefahr solcher Aktionen. Ein 19-Jähriger war tot auf einer S-Bahn in Berlin-Zehlendorf gefunden worden. Es könnte sich um einen sogenannten S-Bahnsurfer gehandelt haben.

Die Polizeidirektion West teilte am Freitag mit: „Beim Herunterfallen können nachfolgende Bahnen den Menschen erfassen, Kurvenfahrten und Erschütterungen den Lebensmüden von der Straßenbahn auf die Straße, gegen Fahrdrahtmasten, ins geschotterte Gleisbett oder gegen andere Gegenstände schleudern.“ Wer auf dem Dach einer Straßenbahn mit dem Strom aus dem Fahrdraht in Berührung komme, könne einen elektrischen Schlag fast nicht überleben.