Eisflächen von Teichen und Talsperren im Harz dürfen nicht betreten werden. Die Harzwasserwerke haben jetzt eine Warnung herausgegeben.

Harz - Die Harzwasserwerke warnen vor dem Betreten vereister Teiche und Talsperren im Harz trotz des winterlichen Wetters. Es bestehe Lebensgefahr, wie ein Sprecher mitteilte. Das Betreten der Eisflächen sei strengstens untersagt. Besucher sollten Abstand zu den Gewässern halten.

Vereiste Flächen könnten trügerisch sein: Durch schwankende Wasserstände, Strömungen sowie den technischen Betrieb der Anlagen sei die Eisdecke oft ungleichmäßig tragfähig, wie der Sprecher weiter mitteilte. Ein Einbrechen in das Eis sei jederzeit möglich. Warnschilder wiesen darauf hin. Nur Behörden könnten die Eisflächen freigeben.