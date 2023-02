Chemnitz - Infolge eines Streit zwischen mehreren Menschen in Chemnitz hat ein 46-jähriger Mann lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten. Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, mit einem Messer auf das Opfer eingestochen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen informierten am Mittwochabend die Polizei, Beamte konnten den mutmaßlichen Täter am Tatort vorläufig festnehmen.

Der verletzte Mann wurde im Krankenhaus notoperiert. Den Ermittlungen der Polizei zufolge kannten sich die beiden Männer. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde in eine sächsische Justizvollzugsanstalt gebracht.