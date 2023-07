In einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg wird ein Syrer niedergestochen. Der Täter flieht. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst - etwa 30 Kilometer östlich in der Uckermark. Ein Gericht schickt den Mann in U-Haft.

Neubrandenburg/Wolfshagen - Zweieinhalb Wochen nach einer lebensgefährlichen Messerattacke gegen einen Mann in Neubrandenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen hinter Gitter gebracht. Gegen den 34-Jährigen, der am Morgen in der brandenburgischen Uckermark festgenommen wurde, wurde Haftbefehl erlassen, wie eine Sprecherin des Amtsgerichtes Neubrandenburg der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Dem Deutschen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann wurde laut Polizei ohne Widerstand von Spezialkräften in einem Gebäude im etwa 30 Kilometer entfernten Wolfshagen (Uckermarkkreis) festgenommen. Er habe bei der Vorführung am Amtsgericht keine Angaben gemacht.

Der Gesuchte soll das 34 Jahre alte Opfer - einen Mann aus Syrien - am 19. Juni nach einem Streit in einem Einkaufscenter im Stadtgebiet Datzeberg niedergestochen haben und weggelaufen sein. Zeugen fanden das Opfer kurz danach stark blutend und alarmierten Retter und Polizei. Dem Opfer, das längere Zeit noch in Lebensgefahr schwebte, geht es inzwischen besser, wie es hieß. Der Vorfall soll sich an einem Imbissstand ereignet haben.

Das Motiv sei noch nicht geklärt, sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei hatte nach intensiven Ermittlungen bereits mit genauen Beschreibungen von Zeugen und einem Phantombild nach dem Verdächtigen gefahndet, der auch auf dem Datzeberg in Neubrandenburg wohnt. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es laut Polizei bisher nicht. Das Tatwerkzeug - ein Messer - wurde noch nicht gefunden.