Leben an der Kraterkante - und die Angst, dass das Wasser zurückkommt

Erftstadt/dpa - Es sieht aus, als sei ein Meteorit eingeschlagen. Straßen enden im Nichts, ein Auto hängt mit den Vorderrädern über dem Abgrund. Unter einem dunklen Wolkenband erstreckt sich eine Kraterlandschaft. Wie andere Orte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurde am 15. Juli auch der Stadtteil Erftstadt-Blessem überflutet. Doch in der darauffolgenden Nacht geschah hier noch etwas anderes: Plötzlich tat sich die Erde auf und verschlang Straßen und Häuser.

Maria Dunkel ist 67 Jahre alt und bewohnt seit 49 Jahren ein Haus, das jetzt nur wenige Meter von der Abbruchkante entfernt ist. Auf die Wand des Hauses ist ein roter Kreis mit einem X aufgesprüht. „Das ist von der Feuerwehr“, erklärt ihr Sohn Thomas Dunkel. „Der Kreis bedeutet, ,Standsicherheit muss geprüft werden’, und das X bedeutet ,Es sind keine Menschen mehr drin’.“

Braune Flut: Als die Erft zum reißenden Fluss wurde

Maria Dunkel hat noch vor Augen, wie die braune Flut im Juli durch die Straße schoss. Die Erft, normalerweise ein beschauliches Flüsschen, war zu einer Art Amazonas geworden. Als ihr Mann Ulrich in der darauffolgenden Nacht bemerkte, dass das Wasser langsam sackte, glaubten sie, das Schlimmste sei überstanden. Sie gingen ins Bett. Morgens schauten sie aus dem Fenster und sahen - nichts. „Ein leeres Blau, das kann man sich nicht vorstellen“, erzählt Maria Dunkel. „Blau vom Wasser und vom Himmel. Aber keine Häuser. Nix.“

An ihrer Stelle donnerte nun ein Wasserfall acht Meter in die Tiefe. „Die Häuser sind weg - jetzt schnell raus, sonst sind wir auch weg“, habe ihr Mann da gerufen. Insgesamt acht Häuser sind verloren gegangen. Drei wurden von dem Erdrutsch zerstört, ein viertes wurde bereits abgerissen, vier weitere werden noch abgetragen. Dass es keine Toten und Schwerverletzten gegeben hat, ist ein Wunder für jeden, der einmal an der Kraterkante gestanden hat.

Maria Dunkel und ihr Sohn Thomas Dunkel stehen vor ihrem Haus. Oliver Berg/dpa

Die Dunkels haben also noch Glück gehabt: Sie leben, und sie haben ihr Haus. Dennoch wird auch bei ihnen nichts mehr so sein wie vorher. Zwar soll die Straße wiederhergestellt werden, wenn die Abbruchkante erst einmal gesichert ist. Doch Maria Dunkel will nicht zurück in ihr Haus. „Bei jedem Regentropfen hätte ich wieder diese Angst, dass das Wasser zurückkommt. Das würde ich nicht mehr überstehen, da kriege ich einen Herzinfarkt.“

Steht Erdrutsch mit angrenzender Kiesgrube in Zusammenhang?

Noch darf sie das Haus auch gar nicht betreten. Solange ein paar Meter weiter die Abbrucharbeiten im Gange sind, halten die Behörden das für zu gefährlich. Nur eine Stunde durfte sie bislang mal hinein, in Begleitung eines Mannes vom Ordnungsamt. Der Schaden ist groß, die Renovierungsarbeiten dürften Monate dauern. Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann in einer Übergangswohnung.

Die Straße ist eine einzige Baustelle. Transporter mit Schuttladungen versperren den Weg, riesige Baggerschaufeln greifen in Trümmerberge. In der direkten Umgebung blickt man überall in leer geräumte Erdgeschosse, die aussehen wie in einem Rohbau.

Viele Anwohner vermuten, dass der Erdrutsch mit einer unmittelbar angrenzenden Kiesgrube in Zusammenhang steht. Der Starkregen und die Erft hatten die Grube geflutet. „Unser alter Ortsbürgermeister hat immer gesagt: ,Die Kiesgrube ist zu groß und zu nah an Blessem’“, sagt Maria Dunkel. „Jeder hat ihn damals ausgelacht - und es hat sich bewahrheitet.“ Die Erftstädter Bürgermeisterin Carolin Weitzel sagt, dass unabhängige Gutachter die Ursache der Erosion untersuchen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen des Verdachts der Baugefährdung.