Nach dem sicheren Klassenerhalt werden in Magdeburg die Planungen für die neue Saison intensiviert. Die Abgänge werden am Mittwochabend offiziell verkündet.

Magdeburg - Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg steht der Abgang von mindestens zwei Spielern bevor. Laut eines Berichts der „Volksstimme“ (Mittwoch) werden Abwehrspieler Jamie Lawrence und Stürmer Luc Castaignos den Club verlassen. Lawrence war vom FC Bayern München nur ausgeliehen, der Vertrag des verletzungsanfälligen Castaignos läuft aus. Offiziell werden die beiden Abgänge und womöglich noch weitere am Mittwochabend vom FCM auf einem Grillfest mit Fans verkündet.

Auf der Zugangsseite tut sich ebenfalls etwas. Magdeburg ist an einer Verpflichtung von Luca Sirch vom Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig interessiert. Der flexibel einsetzbare 24-Jährige schoss in der laufenden Saison zwölf Tore und bereitete fünf weitere vor. Sirch kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, dass neben dem FCM auch der SC Paderborn und die SV Elversberg Sirch verpflichten möchten. Zwischen Magdeburg und der Spielerseite gab es bereits eine Kontaktaufnahme.