Beim Laver Cup in Berlin muss das europäische Team von Alexander Zverev aufholen. Der Deutsche steht am Abend bei der Revanche für das US-Open-Viertelfinale unter Druck.

Berlin - Das europäische Tennis-Team um Alexander Zverev liegt beim Laver Cup in Berlin wieder zurück. Zverevs russischer Teamkollege Daniil Medwedew verlor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe im Match-Tiebreak mit 6:3, 4:6 und 5:10 und sorgte damit für den 2:4-Rückstand seiner Mannschaft. Am Abend trifft Zverev auf Tiafoes Landsmann Taylor Fritz, gegen den er vor wenigen Wochen bei den US Open im Viertelfinale verloren hatte.

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Insgesamt werden bei dem dreitägigen Turnier zwölf Matches gespielt. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen, wobei gewonnene Spiele am ersten Tag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte zählen. Nach dem Eröffnungstag hatte es 2:2 gestanden.