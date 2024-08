Eberswalde - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine umstrittene Krankenhausreform gegen Bedenken verteidigt und dem Werner Forßmann Klinikum in Eberswalde bei einem Besuch Unterstützung zugesagt. Das spezialisierte Krankenhaus sei wie gemacht für die Reform, sagte der SPD-Politiker in Eberswalde. Wichtig sei aber, dass das Klinikum, das ein Defizit einfährt, bis zur Reform auch überleben könne. „Wir werden dieses Haus nicht untergehen lassen“, so Lauterbach. In einer Übergangsphase würden Krankenhäusern Mittel bereitgestellt. „Dafür wird möglicherweise sogar der Beitragssatz der Krankenkassen noch einmal steigen müssen.“

Das Werner Forßmann Klinikum in Eberswalde habe eine riesige Bedeutung für die Flächenversorgung in der Region, gerade etwa im Bereich der Tumor- und Unfallversorgung und bei Schlaganfällen, so Lauterbach. Das Krankenhaus mit rund 450 Betten versorgt nach eigenen Angaben Patientinnen und Patienten der Landkreise Barnim und Uckermark sowie zum Teil des Landkreises Märkisch-Oderland.

Das Haus mache sehr gute Arbeit, bekomme aber zu wenige Fälle, weil diese zum Teil in umliegenden Häusern noch gemacht werden, sagte Lauterbach. Hoch spezialisierte Leistungen könnten in Spezialkliniken besser gemacht werden. Kleine Häuser werden dem Minister zufolge künftig für die ambulante Versorgung geöffnet.

„Jeder, der die Reform blockiert oder aufhält, geht ins Risiko, dass Krankenhäuser in die Insolvenz gehen“, sagte Lauterbach. Je schneller die Reform umgesetzt werde, desto mehr Häuser könnten überleben.

Die Gesetzespläne sollen finanziellen Druck mindern und einheitliche Qualitätsregeln verankern. Dafür soll die Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden. Künftig sollen Kliniken 60 Prozent der Vergütung schon für das Vorhalten bestimmter Angebote bekommen. Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen sollen genauer definierte „Leistungsgruppen“ sein, die auch Mindestvoraussetzungen festlegen.

„Ich schaue schon mit großen Sorgenfalten auf 2025“, sagte dagegen der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, Michael Jacob, zum Reformvorhaben. „Wir wissen seit Jahren, dass der Wandel unausweichlich ist, nun sind wir mittendrin“, hatte das Krankenhaus in Eberswalde vor dem Besuch des Ministers mitgeteilt.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 54 Krankenhäuser an 66 Standorten. 1990 waren es 73 Krankenhäuser.