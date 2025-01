Für die vorgezogene Bundestagswahl werden in Berlin Zehntausende freiwillige Helfer gebraucht. Nach Angaben von Wahlleiter Bröchler haben sich viele Menschen für diese wichtige Aufgabe gemeldet.

Laut Landeswahlleiter genügend Wahlhelfer in Berlin

Berlins Landeswahlleiter Bröchler hat in den kommenden Wochen viel zu tun.

Berlin - Knapp sieben Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl hat Berlin genügend Wahlhelfer gefunden. Am 23. Februar werden in den Urnen- und Briefwahllokalen etwa 36.600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sein, wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler mitteilte. Gemeldet hätten sich mittlerweile sogar mehr Interessierte. „Das zeigt, dass viele Menschen nicht müde sind, sich für die Demokratie zu engagieren.“

Insgesamt gibt es am Wahltag demnach 2.200 reguläre Wahllokale und rund 1.200 Briefwahllokale. Die Wahlhelfer, die dort für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollen, bekommen für ihr Engagement bis zu 120 Euro Erfrischungsgeld und zusätzlich 25 Euro für die Teilnahme an einer Schulung. Diese Schulungen beginnen Ende Januar - als Präsenzveranstaltungen oder online per Video.

In Berlin können am 23. Februar laut Bröchler 2,4 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. „Nadelöhr“ bei der Organisation sei der bundesweit auf 14 Tage verkürzte Zeitraum für die Briefwahl, sagte er. „Das wird kein Spaziergang.“