Niesky - Die Lausitzkonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen und Brandenburg will sich am 12. September im sächsischen Niesky mit Erfahrungen des Wandels beschäftigen. „Wir wollen den Wandel erfahrbar und die vielen positiven Effekte und Herausforderungen, die sich schon jetzt in den Betrieben zeigen, sichtbar machen“, teilte der DGB Sachsen am Freitag mit. Die Konferenz biete Möglichkeiten zum Austausch von Ideen für die Gestaltung der Strukturentwicklung vor Ort.

Zu der Konferenz werden rund 150 Menschen aus Betrieben, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet. Referenten sind unter anderen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Klaus Freytag, Lausitzbeauftragter in Brandenburg.