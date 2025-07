Olympiasiegerin in Zürich

Zürich - Olympiasiegerin Laura Ludwig genießt bei der Fußball-EM die Stadionatmosphäre. „Ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier mal live bin“, sagte die frühere Beachvolleyball-Spielerin, die das Duell des DFB-Teams mit Schweden (1:4) im Züricher Letzigrund-Stadion schaute. „Ist schon eine coole Atmosphäre hier. Sehr familiär. Auch das Stadion ist total schön, sehr süß gemacht“, meinte die 39-Jährige vor dem Anpfiff der Partie.

Ludwig, die im roten Auswärtstrikot der deutschen Fußballerinnen mitfieberte, schaut der Auswahl von Bundestrainer Christian Wück immer wieder mal zu. „Wenn die Nationalmannschaft große Highlight-Spiele hat, dann gucke ich mir das gerne an.“ Nach Zürich begleiteten die DFB-Elf insgesamt 6.000 deutsche Fans.

Die Wahl-Hamburgerin hat eine Fußballaffinität, weil sie öfter zu Spielen der HSV-Frauen geht, die in der vergangenen Saison wie die Männer den Aufstieg in Bundesliga schafften: „Das habe ich live mitverfolgt, und es war auch immer sehr, sehr spannend. Und dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen den Bezug bekommen und finde es einfach sehr cool, wie athletisch Frauenfußball geworden ist“, sagte Ludwig, die kürzlich zur Vizepräsidentin des Traditionsvereins gewählt wurde.

Nächster EM-Besuch frühestens im Halbfinale

Dass sie weitere EM-Spiele in der Schweiz besucht, sei erst mal nicht geplant, sagte Ludwig. „Wenn das aber Richtung Halbfinale, Finale geht, dann würde ich gerne wieder in die Schweiz einreisen. Ist ja nicht so weit zum Glück.“

Nach dem 1:4 gegen Schweden, der höchsten Niederlage eines deutschen Frauen-Teams bei der EM, geht es für die Wück-Elf erst am Samstag weiter. Im Viertelfinale in Basel wartet dann der Sieger aus Gruppe D. Ob das Frankreich, England oder die Niederlande sein wird, entscheidet sich erst an diesem Sonntagabend.