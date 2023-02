Bad Langensalza - Handball-Bundesligist Thüringer HC muss sich eine neue Torhüterin suchen. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass Laura Kuske den THC zum Saisonende verlassen und sich dem Ligakonkurrenten Buxtehuder SV für die nächsten zwei Jahre anschließen wird. „Mit Buxtehude gab es eine enge Absprache. Sie kann sich dort ihre Bundesligasporen verdienen. Sie kann dort den Kampf um die Nummer eins aufnehmen“, sagte THC-Trainer Herbert Müller über das Eigengewächs.

Die 21 Jahre alte Kuske durchlief bei den Thüringerinnen alle Stationen vom Nachwuchsbereich bis in die Bundesliga. Eine Rückkehr schloss Müller nicht aus. „Wer weiß, was in zwei Jahren sein wird, wenn ihre Entwicklung so weitergeht. Laura wird ihren Weg gehen und es ist eine weitere THC-Spielerin, die den großen Schritt in die Bundesliga geschafft hat“, sagte Müller. „Wenn dieser Weg erst mal nicht beim THC weitergeht, ist es nicht das Ende, weil auch sie bestätigt, dass sie den THC in ihrem Herzen trägt.“