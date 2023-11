Osnabrück - Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 1 nahe Osnabrück haben sich große Mengen von Kakaopulver auf der Fahrbahn verteilt. Verletzt wurde bei dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Nord niemand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Fahrer des mit Kakaopulver beladenen Sattelzugs habe ein Stauende übersehen und auszuweichen versucht. Dabei habe er seitlich einen leeren Geflügellaster gerammt und die Seite seines Aufliegers aufgerissen. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge bei 100.000 bis 150.000 Euro.

Auf einer Länge von mehreren Hundert Metern sei die Autobahn voller Kakao und müsse bis „mindestens 15.30 Uhr“ in Richtung Norden gesperrt bleiben, sagte der Polizeisprecher. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen abgeleitet, die Bundesstraße 68 in nördlicher Richtung sei aber auch schon voll. Es sei eine „Bewährungsprobe für den Verkehr“, sagte er.

Der Kakao-Lastwagen sei „nicht nur mit einer Palette“ beladen gewesen, sagte der Sprecher. Die genaue Ladungsmenge war aber zunächst unklar.