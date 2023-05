Röderaue - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 in Röderaue (Landkreis Meißen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der 64-Jährige am Mittwochnachmittag aus unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug von der Straße ab. Das Fahrzeug schleuderte in ein Waldstück. Der 64-Jährige sei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und tödlich verletzt worden.