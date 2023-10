Hainichen - Ein Lastwagen beladen mit Tresoren ist auf der Autobahn 4 in der Nähe von Chemnitz verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Sattelzug am Mittwochnachmittag Teile seiner Fracht. Der 23 Jahre alte Fahrer war Richtung Dresden unterwegs und kam durch einen Reifenplatzer rechts von der Fahrbahn ab. Tresore fielen auf den Seitenstreifen und die rechte Fahrspur. Die Bergung dauerte bis in die Nacht. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Der Fahrer blieb unverletzt; der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 12.000 Euro.