Bei Kloster Lehnin fährt ein Lkw mit etwa 7.000 Hühnern an Bord auf einen Transporter auf. Der Lastwagen kippt um. Zwei Menschen werden verletzt.

Lastwagen mit 7.000 Hühnern an Bord auf A2 umgekippt

Kloster Lehnin - Ein mit etwa 7.000 Hühnern beladener Lastwagen ist auf der A2 auf einen Schilderwagen aufgefahren und umgekippt. An der A2 fanden am Vormittag zwischen den Anschlussstellen Netzen und Brandenburg Mäharbeiten statt, die von dem Schilderwagen abgesichert wurden, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. Der Lastwagen mit den Tieren an Bord rammte den Wagen und geriet aus der Spur.

Nach Angaben der Polizei wurden der Fahrer des Schilderwagens und der Beifahrer des Lkw leicht verletzt. Die Hühner sollten laut Feuerwehr umgeladen werden. Die Behörde bezifferte den Schaden auf 170.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Rettungshubschrauber und das Veterinäramt waren vor Ort im Einsatz.

Die A2 wurde laut Polizei Richtung Magdeburg gesperrt. Laut Autobahn GmbH soll die Fahrbahn bis zum Abend gesperrt bleiben. Den Angaben zufolge sei die Vollsperrung wegen des Umladens der Hühner nötig.