Calbe - Ein Lastwagenfahrer ist auf der A14 bei Calbe zwischen Magdeburg und Leipzig am Dienstagvormittag auf ein Stauende gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der mit Holz beladene Laster des Mannes fing sofort Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen, auf den der Lkw auffuhr, brannte ebenfalls. Auch er hatte Holz geladen. Der 56 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens wurde leicht verletzt. Die Identität des gestorbenen Lkw-Fahrers war zunächst nicht klar. Die A14 war bis zum Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 19.00 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Dresden wieder frei für den Verkehr. Die Sperrung in Richtung Schwerin sollte bis in die Morgenstunden des Mittwochs andauern.

Der Stau hatte sich nach einem weiteren Unfall gebildet. Am Morgen erkannte ein Lastwagenfahrer an einer Baustelle einen vor ihm haltenden Lkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 52 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Noch während der Bergungsarbeiten kam es ungefähr anderthalb Stunden später zu dem zweiten Unfall. Der gestorbene Lastwagenfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die beiden Holz-Lastwagen. Auch wurde der zweite in einen dritten Lkw geschoben. Der Fahrer dieses Lasters blieb unverletzt. Der 56-jährige Lasterfahrer kam ebenfalls in eine Klinik. Die Sperrungen sollen voraussichtlich noch bis in die Abendstunden dauern, hieß es. Es komme zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region.