Zwickau - Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Samstag auf der A72 bei Zwickau mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Kurz zuvor hatte sich an der Stelle ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet und das Polizeiauto hatte die Fahrbahn abgesichert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Da sich zum Unfallzeitpunkt kein Beamter im Wagen befand, gab es keine Verletzten. Am Streifenwagen entstand Totalschaden. Die A 72 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge von Freitagnacht bis in die frühen Morgenstunden des Samstags komplett gesperrt werden.