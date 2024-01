Dessau-Roßlau - In Sachsen-Anhalt sind mehrere Lastwagen auf verschneiten Straßen liegen geblieben. Auf der Abfahrt der A9 bei Köselitz blieb am Dienstagmorgen ein Schwertransporter stecken, wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte. Außerdem war die Auffahrt auf die A9 von einem Fahrzeug des Winterdienstes blockiert. Die B107 war den Angaben zufolge zwischen Coswig und Wiesenburg so glatt und verschneit, dass mehrere Lastwagen liegen blieben.