Als ob Schnee und Glätte nicht schon anstrengend genug auf den Autobahnen sind, hat ein Lkw am Vormittag auch noch Diesel verloren. Den verteilte er auf der A7 in Richtung Niedersachsen.

Hamburg - Wegen einer rund 200 Meter langen Dieselspur ist die Autobahn 7 in Hamburg in Richtung Süden zwischen den Abfahrten Südwest und Marmstorf für gut vier Stunden gesperrt worden. Gegen 9.15 Uhr war ein Mann mit seinem Lastwagen gegen eine Leitplanke gerutscht, dabei ist vermutlich der Tank aufgerissen und Diesel-Kraftstoff hatte sich auf mehrere Fahrbahnen verteilt, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Aufgrund der Nässe habe sich der Diesel noch zusätzlich weiter ausgebreitet. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die A7 war in Richtung Süden komplett gesperrt worden, damit die Einsatzkräfte gut arbeiten und die Dieselspur entfernen sowie den Lkw bergen konnten. In Richtung Norden blieb die Autobahn frei. Gegen 13.30 Uhr konnte der Verkehr wieder über die A7 rollen. Bis dahin war er unkompliziert über die A261 umgeleitet worden.