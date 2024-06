Hötensleben - Zwei Laster sind in Hötensleben (Landkreis Börde) zusammengestoßen und haben dabei ein Auto in einen Graben geschoben. Die 63 und 56 Jahre alten Lkw-Fahrer kamen am Dienstagvormittag schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Börde am Mittwoch mitteilte. Die 33 Jahre alte Autofahrerin und ihre zwei Jahre alte Tochter wurden den Angaben nach leicht verletzt.

Der 63-Jährige war zuvor aus ungeklärter Ursache mit seinem Laster über ein Stoppschild auf eine Kreuzung gefahren und dort mit dem zweiten Lkw zusammengestoßen, wie es weiter hieß. Beide verloren laut Polizei die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen nach rechts von der Straße ab. Dabei hätten die Laster das Auto der 33-Jährigen erfasst und in den Graben geschoben. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.