Laster mit 23 Tonnen Wein kommt von Autobahn ab

Bramsche - Ein mit 23 Tonnen Wein beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 1 bei Bramsche von der Fahrbahn abgekommen und erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Der 21 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei in Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Wieso der Fahrer am Mittwochmorgen von der Fahrbahn in Richtung Bremen nach rechts abkam, war zunächst unklar.

Der Laster stieß gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und fuhr eine Böschung hinunter bis in ein Gebüsch auf dem angrenzenden Feld. Seine Ladung habe der Laster dabei nicht verloren, sagte eine Polizeisprecherin. Da das Fahrzeug letztlich rund sechs Meter neben der Autobahn stand, sei es zunächst an der Unfallstelle zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen gekommen.

Für die Bergung sollte die Autobahn allerdings ab dem Mittwochabend die ganze Nacht über zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen voll gesperrt werden. Der Lastwagen muss dafür laut Polizei zunächst von Hand entladen werden.